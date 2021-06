Gründergeist-Studie Dax, Uni, Mittelstand: Von diesem Ökosystem profitieren deutsche Start-ups

Damit möglichst viele dieser Partnerschaften gelingen und motivierte Gründer in Deutschland in größerer Zahl auch erfolgreiche Unternehmen schaffen können, bauen auch viele Hochschulen ihre Entrepreneurship-Lehre aus. 2010 gab es in Deutschland noch 81 Professuren für Gründer, 2021 sind es bereits 151. Die Schwerpunkte liegen dabei in Nordrhein-Westfalen (28) und Bayern (25).