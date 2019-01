25.000 Euro für die beste Arbeit! Die WirtschaftsWoche kürt den Supermaster

Tausende Studenten stecken jedes Jahr viel Aufwand, Zeit und Nerven in ihre Abschlussarbeiten, um den angestrebten Masterabschluss zu erreichen. Doch leider verschwinden die Arbeiten kurz nach der Abgabe oft in den Tiefen der Archive und Schreibtische. Dabei stecken in vielen Masterarbeiten gute Ideen und innovative Denkansätze. Die WirtschaftsWoche hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Ideen mehr Aufmerksamkeit zu schenken.