500 Euro fürs Ummelden Städte locken Studenten mit Geld

Ein Beispiel ist das zehn Kilometer von Furtwangen entfernte Dorf Schönwald, das ebenfalls mit einem Begrüßungsgeld wirbt. Das Problem ist nur: der Hochschulcampus ist in Furtwangen und nicht in Schönwald. Also muss die zehn Kilometer entfernte Stadt ein paar Euro oben drauflegen, um Studenten auch in ihren Ort zu locken. Der Slogan „Studierende und Auszubildende aufgepasst – auch in Schönwald gibt es ein Begrüßungsgeld“ bestätigt die Vermutung. Wer sich für den Erstwohnsitz in Schönwald entscheidet, bekommt 100 Euro pro Jahr, also 50 Euro im Semester. In der Regel brauchen Studenten für Bachelor und Master mindestens fünf Jahre. Das ergibt 500 Euro, 300 mehr als in Furtwangen gezahlt werden. Der Ort Gütenbach, sieben Kilometer entfernt von der Uni-Stadt Furtwangen, versucht das mit einer Einmalzahlung von 500 Euro zu überbieten.