Absolventen-Gehälter: Wo Informatiker, Ingenieure und BWLer am besten verdienen

Die höchsten Gehälter erzielen Absolventen, wenn sie als Berater ins Berufsleben starten. Dann kommen sie im Schnitt auf 51.735 Euro pro Jahr. Deutlich weniger sind es in Berufen wie Marketingmanager (39.639 Euro) oder Personalreferent (42.926 Euro). Mit Blick auf die Branchen haben es Wirtschaftswissenschaftler bei Banken, Maschinenbauern und Versicherungen am besten. Dort winken Gehälter von mehr als 48.000 Euro. Das sind rund 4000 Euro mehr als in Wirtschaftszweigen wie IT, Immobilien und Elektrotechnik. Regional betrachtet, erhalten Wirtschaftswissenschaftler in München, der Bankenmetropole Frankfurt und in Stuttgart die höchsten Einstiegsgehälter.