Arbeitgeberranking 2021 Die beliebtesten Arbeitgeber für Informatiker

Obwohl die Auswahl für sie so groß ist, haben die ITler aber eine relativ klare Zielgruppe an Unternehmen, für die sie gerne arbeiten würden. Das zeigt das aktuelle Arbeitgeberranking der Employer-Branding-Beratung Universum, das der WirtschaftsWoche exklusiv vorliegt. Dazu wurden mehr als 50.000 Studierende befragt, bei welchem Arbeitgeber sie nach ihrem Abschluss am liebsten arbeiten würden. Auf den beiden ersten Plätzen liegen die Techkonzerne Google und Apple. Auf dem dritten Platz folgt ein Autobauer, der sich selbst gerne als Technologieunternehmen versteht: Tesla. Microsoft und SAP schließen die ersten fünf Plätze ab.