Arbeitgeberranking 2021 Die beliebtesten Arbeitgeber für Naturwissenschaftler

Kaum ein Ereignis hat den Wert der klassischen Naturwissenschaften so deutlich gemacht wie die Coronapandemie, die Deutschland und die Welt seit mehr als einem Jahr in Ausnahmezustand versetzt. Physiker bewährten sich als zahlenkundige Modelierer des Pandemieverlaufs, Chemikerinnen und Biologen entschlüsselten die Struktur des Virus und entwickelten in Rekordzeit Therapien und Impfstoffe. Im Zuge dessen rückten besonders Unternehmen aus der Pharma- und Gesundheitsbranche ins Rampenlicht.