Arbeitgeberranking 2021 Ein Neueinsteiger und viele Krisenprofiteure

Einen gewichtigen Vorteil von Tesla sieht Smetana in der Markenbekanntheit - für die wiederum der Chef persönlich zuständig ist. „Der Fokus auf seine Person scheint die Marke auch bei Bewerbern enorm zu pushen“, sagt Smetana. Allerdings könne das auch eine Kehrseite haben. „Sollte Musk einmal wirklich über die Stränge schlagen, könnte das einen negativen Effekt haben“, sagt Smetana.



Doch nicht nur Tesla hat in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit verdient. Auch andere Branchen und Firmen konnten in der Gunst deutscher Absolventinnen und Absolventen steigen. Darunter fallen unter anderem Finanzinstitute, wie Goldman Sachs, JP Morgan oder die Deutsche Bank, die besonders bei Wirtschaftswissenschaftlern punkten konnten. Vor allem aber waren es Unternehmen in der Gesundheits- und Handelsbranche, die fächerübergreifend an Beliebtheit gewonnen haben.