Ausbildung „Auch Auszubildende wollen Benefits wie ein ÖPNV-Ticket“

WirtschaftsWoche: Herr Stietzel, nun wurden die besten Azubis von der Industrie- und Handelskammer (IHK) ausgezeichnet. Die meisten Jugendlichen entscheiden sich aber für ein Studium nach der Schule. Wie sah es in diesem Jahr aus?

Sebastian Stietzel: Auch dieses Jahr gibt es in Deutschland mehr als doppelt so viele Schulabgänger und -abgängerinnen, die sich für ein Studium und gegen eine Ausbildung entscheiden. Die letzten offiziellen Zahlen haben wir von 2021. In diesem Jahr kamen auf zehn Studierende 4,3 Auszubildende. Das wird sich in diesem Jahr nicht großartig verändert haben. Bundesweit konnten die Unternehmen 2023 mehr als 73.000 Ausbildungsplätze nicht besetzen, das sind 13,5 Prozent aller gemeldeten Stellen und 6,6 Prozent mehr als im Vorjahr.