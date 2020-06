Auslandsstudium in Coronazeiten Homeoffice statt Honduras

Die Digitalisierung macht das Auslandsstudium sogar unter Umständen attraktiver. Nicht alle Studenten können sich einen Aufenthalt in der Ferne leisten, sei es aus Kostengründen oder weil sie sich um Angehörige kümmern. „Für diese Studierenden ist ein Online-Studium beziehungsweise ein virtueller Austausch eine Alternative, um interkulturelle Erfahrungen zu sammeln und sich über Landesgrenzen hinweg zu vernetzen“, betont eine Sprecherin des Bundesbildungsministeriums.



Viele Studenten scheinen vom reinen Online-Auslandsstudium allerdings nicht überzeugt zu sein. „Wir sehen wenig Interesse, die Studierenden würden lieber ihren Aufenthalt verschieben“, berichtet FU-Koordinatorin Heym. Ben Heiden, der überstürzt aus Birmingham aufbrechen musste, kann seine Kommilitonen gut verstehen. „Wenn sich die Auslandserfahrung komplett nur auf Zoom-Vorlesungen in anderer Sprache und mit einem anderen Unilogo auf den Folien beschränken, wird das Schönste am Studium in der Ferne, der Kontakt mit den Studierenden und der Kultur vor Ort, fehlen“, sagt der Berliner. „Das wäre dann leider auf keinen Fall mit einem Auslandsjahr vor der Pandemie zu vergleichen.“



