BAföG, Stipendium, Kredit Diese Fördermöglichkeiten gibt es für Studenten

Einen Überblick über alle verfügbaren Stipendien in Deutschland gibt der Stipendienlotse. Stichproben in der Datenbank zeigen, dass viele Programme allerdings auf bestimmte Fachrichtungen, wie beispielsweise Zahnmedizin, oder ein Auslandsstudium begrenzt sind. Für Alleinerziehende wiederum kann es sich lohnen, bei der Wahl der Universität nach Förderprogrammen Ausschau zu halten. Ein dezidiertes Stipendium für Alleinerziehende bietet unter anderem die Hochschule Kaiserslautern. Es beträgt 200 Euro pro Monat und kann für die Dauer des Studiums gezahlt werden. „Es ist keine Grenze festgelegt, wie viele Studierende pro Semester gefördert werden“, heißt es dort. Alleinerziehende Studentinnen, die für die Endphase des Studiums Hilfe brauchen, können sich in Bayern beim Projekt „Madame Courage“ des Sozialdiensts katholischer Frauen bewerben.