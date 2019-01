Das Land braucht dringend frische Problemlöser. Einen anderen Schluss lassen die vergangenen Tage nicht zu. Da stand Berlins Polit-Establishment plötzlich nackt im Cyberspace. Reihenweise waren dessen Konten in den sozialen Medien gehackt worden. Egal, ob Familienfotos, Handynummern oder Chattexte, nicht nur die Einzelteile der Privatsphäre von Grünen-Chef Robert Habeck lagen in aller Öffentlichkeit herum. Nur die der AfD-Mitglieder nicht. Das konnte kein Zufall sein. Da musste eine ganz große und böse Macht dahinterstecken, die in einem großen Haus mit großen Zwiebeltürmen wohnt, mutmaßten die Russlandkenner einer Boulevard-Redaktion.