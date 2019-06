Begehrte Absolventen MINT-Studenten wissen früh, wie und wo sie arbeiten wollen

Talente der genannten Fachrichtungen sind derzeit am Arbeitsmarkt so gefragt, dass sie sich ihre Arbeitgeber tatsächlich aussuchen können. Unternehmen befinden sich umgekehrt in der Verlegenheit, die Wunschabsolventen mit guten Bedingungen, Benefits und Gehalt an sich zu binden. Kein Wunder: Ein spannendes, interessantes Tätigkeitsfeld zählt für 85 Prozent der potentiellen Bewerber zu den wichtigsten Anforderungen, für 84 Prozent gute Sozialleistungen, für 83 Prozent ein angenehmes Betriebsklima und für 82 Prozent überzeugende Weiterbildungsangebote.