Ein weiteres Kooperationsprojekt ist die Berlin Mathematical School. Wer nach seinem Bachelor-Abschluss hier studiert, hört Vorlesungen an allen drei Universitäten und schließt das Studium nach fünf Jahren mit einer Promotion an der Berlin Mathematical School ab . Auch auf der Suche nach Forschungsgeldern arbeiten sie künftig zusammen. Zum ersten Mal bewerben sich die drei Universitäten gemeinsam für die Exzellenzstrategie des Bundes. Sie haben neun Projekte, sogenannte Cluster, aus diversen Forschungsbereichen eingereicht. Am 19. Juli 2019 entscheidet der Bund, ob er die Berliner Exzellenzcluster fördern möchte.