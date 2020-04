Berufseinstieg in der Krise Absolventen brauchen langen Atem

Diese Erkenntnis kann auch bei der Frage helfen, ob man überhaupt in den Arbeitsmarkt starten will oder die Krise an der Uni aussitzt. Denn wenn ein längerer Verbleib an der Uni bedeutet, dass man als eigentlich fertige Elektroingenieurin noch ein Semester Kulturgeschichte hört oder als Betriebswirt als Gasthörer in Soziologieseminaren sitzt, kann das vielleicht persönlich interessant sein - für die beruflichen Aussichten ist solch ein Extrasemester aber zumindest fraglich. „Ich würde nicht ohne weiteres meinen geplanten Bildungspfad verändern“, so Schwandt. Klar, wenn sich eine zum eigenen Profil passende Weiterbildung ergebe, sei das jetzt eine gute Gelegenheit. Aber grundsätzlich müsse man keine Angst vor dem Weg in den Arbeitsmarkt haben, solange man die Augen offen und nach besser passenden Angeboten Ausschau halte. „Wenn man jetzt nicht im perfekten Job landet“, so Schwandt, „muss es das ja nicht gewesen sein."



