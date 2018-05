Bewerbervergleich: Dieser Algorithmus macht Abschlussnoten vergleichbar

Dass eine Zwei in Volkswirtschaftslehre an der LMU München eine andere Aussagekraft hat als eine zwei in Rostock, ist den meisten Personalern wohl bekannt. Top-Universitäten sind bekannt für ihre harte Selektion, um am Ende die Crème de la Crème mit einem Abschlusszeugnis zu krönen. Doch wie viel besser die Note Zwei von der LMU tatsächlich ist, weiß niemand so genau. Wie schwer waren die Klausuren? Wie fleißig muss ein Student sein, um die Note zu erreichen? Wie umfassend ist das Studienprogramm? All diese Fragen stellen Personaler sich. Antworten gibt es kaum.