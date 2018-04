An spanischen Privatunis kommt dagegen jeder rein, wenn er nur zahlt - und das auch, ohne den an den öffentlichen Unis für viele Fächer notwendigen Numerus Clausus. Das führt zwangsläufig zu einer Akademikerschwemme, die wiederum die Einstiegslöhne drückt. In kaum einem anderen Land arbeiten so viele Diplomierte als Kellner. Die spanischen Bürger sehen mit zunehmendem Entsetzen, dass ein Uni-Titel kaum noch etwas wert ist. Das Durchschnittsnettogehalt für einen Uniabgänger liegt bei 1500 Euro im Monat; wenig mehr, als eine ungelernte Putzfrau in Spanien verdient.