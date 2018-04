Der Uni-Dozent José Penalva Buitrago hatte schon 2011 in seinem Buch "Corrupción en la Universidad" (dt.: Korruption in der Universität) dargestellt, was an den spanischen Hochschulen passiert. Es kostete ihm damals wahrscheinlich seinen Job an der Uni in Murcia, denn die Uni-Titel bewegen viele Millionen Euro in Spanien. Wer im Management etwas werden will, braucht einen MBA. An den Topschulen kostet der zwischen 40.000 und 60.000 Euro. Dieser Abschluss wird oft noch auf ein komplettes Hochschulstudium draufgesetzt.