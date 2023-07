Bildungsfonds vs. Studienkredit „Es ist gut, ohne Verschuldung ins Berufsleben zu starten“

Wenn jetzt Studierende auf Sie zu kommen – was würden Sie ihnen raten?

Macht einen großen Bogen um Studienkredite und Bildungsfonds – sofern es geht. Für manche ist es leider die einzige Möglichkeit, ein Studium aufzunehmen oder zu beenden. Bitte aber nicht leichtfertig in Anspruch nehmen, ohne die anderen Optionen durchgegangen zu sein. Leider ist es so, dass Bafög derzeit nur von elf Prozent der Studierenden genutzt werden kann. Andere Angebote wie Stipendien greifen ebenfalls nur bei knapp zwei Prozent. Wir haben also viele Studierende, die von ihrer Familie unterstützt werden oder arbeiten. Selbst das würde ich einem Studienkredit vorziehen, wenn es mit dem Studium vereinbar ist. Dann studiert man vielleicht ein Jahr länger. Aber es ist gut, ohne Verschuldung ins Berufsleben zu starten. Nur derjenige, der weiß, dass er das Richtige an der richtigen Hochschule studiert, das Studium auch erfolgreich zu Ende bringen wird und der alle anderen Finanzierungsoptionen geprüft hat, kann über einen Studienkredit oder Bildungsfonds nachdenken. Es gibt für besondere Situationen auch noch andere Angebote, etwa zinsfreie Abschlussdarlehen der Studierendenwerke. Aber die passen auch nicht auf jede Situation. Da wird jetzt eine Lücke entstehen: Bisher war der KfW-Studienkredit sozusagen das Standardmodell für Studierende, das war das dominierende Angebot in Deutschland. Und bis April war ich bei meiner Empfehlung für einen KfW-Studienkredit etwas freier. Der war nicht perfekt, aber ok. Wenn ich mir heute anschaue, dass der Zins auf fast acht Prozent gestiegen ist, da bin ich schon vorsichtig geworden. Das ist für mich eine grenzwertige Höhe. Ich empfehle das Angebot nicht.