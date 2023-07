Bildungsfonds vs. Studienkredit „Es ist gut, ohne Verschuldung ins Berufsleben zu starten“

Gibt es auch Fälle, in denen Studierende billiger davonkommen als mit einem Studienkredit?

Theoretisch ist das möglich – praktisch ist das aber eher unwahrscheinlich. Denn die Anbieter von Bildungsfonds haben ein genaues Auge darauf, wem sie ein Angebot bereiten. Es gibt ein Bewerbungsverfahren und die Anbieter nehmen nicht jeden an – sie schauen, dass die Risiken nicht zu hoch sind. Sie wollen natürlich Verluste ausschließen oder wenigstens minimieren. Das heißt, in den meisten Fällen ist ein Bildungsfonds ein teures Angebot, weil die Anbieter drauf achten, dass nur leistungsorientierte Studierende, die ihr Studium konsequent durchziehen und am Ende absehbar in einem guten Beruf landen, die Förderung erhalten.