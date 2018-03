Erleben wir nicht eigentlich das Gegenteil: dass Bildungspolitik noch nie so viel diskutiert wurde wie im vergangenen Jahrzehnt? Das Problem ist also nicht fehlende Aufmerksamkeit.

Aber mit den falschen Prämissen. Wenn ich mir heute angucke, in welcher Situation wir leben: Wir erleben die komplette Globalisierung unseres Arbeitslebens und gleichzeitig den Übergang in eine durchdigitalisierte Welt. Wir arbeiten in Netzwerken, die über Grenzen hinaus in Clustern arbeiten. Und da treffe ich unter den Erfolgreichen immer eine bestimmte Art von Typ: Die haben eine hochspezialisierte Bildung. Die sind tief in Dingen ausgebildet, von denen ich nicht mal weiß, wie sie geschrieben werden. Gleichzeitig fehlt denen nicht selten etwas anderes: Sozialkompetenz. So entstehen Superspezialisten, nicht wenige davon mit aus meiner Sicht großen Defiziten beim Umgang mit anderen. Und auf der anderen Seite haben wir eine Gruppe, die diese Bildung nicht hat und deswegen von Erfolgen abgehängt ist. So driftet die Gesellschaft auseinander – erst bildungstechnisch, dann ökonomisch. Und am Ende sozial wie politisch.