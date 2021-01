Britische Hochschulen Der Brexit macht das UK-Studium dreimal teurer

Junge Europäer, die sich für ein komplettes Studium in Großbritannien entschieden hatten, nutzten noch einen anderen Vorteil: Sie wurden behandelt wie Briten, mussten also maximal die so genannte „home fee“ bezahlen, die für Bachelor-Abschlüsse bei rund 10.400 Euro (9250 Pfund) liegt. Vom im Herbst beginnenden Studienjahr 2021/22 an werden an vielen Institutionen dagegen die Preise für internationale Studierende fällig. An der bei EU-Bürgern besonders beliebten Universität von Edinburgh liegen die meisten Studiengänge danach bei rund 24.000 Euro pro Jahr. An der renommierten Universität von Oxford kostet ein Jahr in Zukunft rund 35.000 Euro.