Business School „Die Management-Ausbildung ist zu engstirnig“

Business Schools müssen ihre Struktur und Lehrweise überdenken, sonst verlieren sie an Ansehen und Legitimität, glaubt Volker Rundshagen, Professor für Management mit Schwerpunkt Tourismusmanagement an der Hochschule Stralsund. Orientieren sollten sie sich dabei an den Impressionisten, die der Malerei in der zweiten Hälften des 19. Jahrhunderts eine neue Richtung gaben. Für sein Forschungspapier zu diesem Thema wurde Rundshagen unlängst von der Gesellschaft European Academy of Management ausgezeichnet, die die akademische Disziplin des Managements fördert.