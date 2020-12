BWL-Ranking Die Promi-Absolventen der forschungsstärksten Unis

Begonnen hat Spuhler sein Studium in St. Gallen 1980 – genau jenes Jahr, in dem Paul Achleitner, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank, an der HSG seinen Abschluss erwarb. Der gebürtige Österreicher kontrolliert seit 2012 den Vorstand der Deutschen Bank und mischt als Aufsichtsratsmitglied auch in den DAX-Konzernen Bayer und Daimler mit. Bis heute ist Achleitner seiner Alma Mater verbunden: Er ist der Präsident der HSG-Stiftung, die unter anderem den Bau des neuen Learning Centers finanziert. 50 Millionen Euro soll der Neubau kosten, Geld fließt einzig über private Schenkungen – der gut vernetzte Bankmanager kann da vermutlich helfen.