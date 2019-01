Öko-Nudging nennt Recker das. In seinem Experiment untersuchte er das anhand der Nutzung von Büro-Druckern. Konkret versuchte er, das Druckverhalten von Universitätsangestellten zugunsten der Umwelt zu beeinflussen. Dazu richtete er verschiedene Feedback-Systeme ein, etwa einen Newsletter und ein Online-Forum, die Mitarbeiter darüber informierten, wie verschwenderisch sie im Vergleich zu anderen mit dem Drucker umgingen und wie sie dieses Verhalten verändern konnten. Das Ergebnis war eindeutig: Wer digital informiert und unterstützt wurde, verbrauchte signifikant weniger Papier, als Kollegen, bei denen diese Verhaltensweisen nicht gefördert wurde.



Wichtig für seine Forschung sei dabei ein Grundsatz, so Recker: „Meiner Meinung nach muss ein digitales Artefakt immer eine Rolle spielen in der Forschung und auch ein Erklärungsansatz in der Theorie sein.“ Mit Artefakt meint er alle Ausprägungen der IT, seien es Laptops, Smartphones, Fitnessarmbänder oder auch Softwareprodukte. Im Druck-Experiment waren es der Newsletter und das Forum. Reckers Ziel ist dabei klar: „Wir versuchen, Mensch und Maschine gleichermaßen zu verstehen und sie in der Forschung zusammenzubringen.“ Denn viele Probleme in der Digitalisierung seien eben nicht nur technisch oder menschlich begründet, sondern entstünden insbesondere aus der Interaktion.