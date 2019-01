 Christian Homburg: „BWL ist nach wie vor ein faszinierendes Fach“

Warum sollte ein junger Mensch heutzutage BWL studieren – und welche Fähigkeiten müssen Studierende dieses Faches mitbringen?

Die BWL ist nach wie vor ein faszinierendes Fach. Ich kann da vor allem für mein eigenes Fachgebiet Marketing sprechen. Hier gilt es, grundlegende ökonomische Theorien zu verstehen, aber auch die Grenzen zur Psychologie und Soziologie zu überschreiten. Immer wichtiger wird das Thema Vertrieb, das in der akademischen Ausbildung lange Jahre links liegen gelassen wurde. Und was die Studierenden vor allem brauchen? Vor allem Teamfähigkeit! In den Unternehmen werden Problemlösungen heute immer stärker in der Gruppe erarbeitet. Wer also am liebsten nur auf sich selbst gestützt arbeitet, wird später im Arbeitsalltag – zumindest im Bereich Marketing und Vertrieb - nicht wirklich glücklich. Man braucht als BWL-Student eine gesunde Mischung zwischen Kreativität einerseits und analytisch-quantitativer Orientierung andererseits.