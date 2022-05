Covestro-Personalchefin „Kein Auslandssemester ist kein K.o.-Kriterium“

Wie kommunizieren Sie mit Universitäten und FHs über mögliche Bewerber und Bewerberinnen?

Wir haben Ansprechpartner im Personalbereich, aber auch in den Fachbereichen. Unsere Mitarbeitenden halten Gastvorträge und Vorlesungen, gehen zu Hochschulmessen, bieten Schnuppertage und Praktika an. Der Kampf um Talente ist kein Buzzword-Bingo, sondern Realität. Dem müssen wir uns stellen. Und da Covestro an den Hochschulen noch nicht so bekannt ist wie etwa die frühere Muttergesellschaft Bayer, fangen wir so früh es geht an: an den Schulen, mit dem Girls‘ Day und Mint-Angeboten. Wir sprechen die potentiellen Kandidaten auf Linkedin und anderswo konkret an und stellen uns vor.



Lesen Sie auch: Die Hochschulen in den neuen Bundesländern hinken der Konkurrenz aus München, Aachen und Berlin. Noch. Denn jetzt kommen Tesla, Intel und Bosch.