 Deutschlands beste BWLer: Die Methodik hinter den BWL-Rankings

- Nicht jede Fachzeitschrift hat das gleiche Renommee. Daher liegt dem Ranking eine ausgeklügelte Gewichtung zugrunde. Diese spiegelt die jeweilige Reputation von knapp 860 erfassten BWL-Zeitschriften wider, in der die Wissenschaftler ihre Beiträge veröffentlichen. Die Gewichtung folgt dem Zeitschriftenranking des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft (VHB). Für eine Veröffentlichung in 22 internationalen Spitzenpublikationen wie dem „Academy of Management Journal“, dem „Journal of Finance“ oder „Econometrica“ gibt es je einen vollen Punkt. Für die Gruppe danach, wozu etwa die „European Accounting Review“ oder das „Journal of Consumer Psychology“ zählen, sind es 0,5 Zähler. Das Wertungsschema geht sukzessive herunter bis 0,025 Punkte für nachrangige wissenschaftliche Zeitschriften, die in der VHB-Liste nicht benotet sind.