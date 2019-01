Die obersten 0,1 Prozent Wen Eliteunis wirklich nach oben bringen

Dieser Frage widmete sich Seth Zimmerman, Assistenzprofessor für Ökonomie an der Universität von Chicago. Und in seiner Studie, die jetzt im renommierten Fachjournal „American Economic Review“ erschienen ist, fand er eine Antwort. Um es vorwegzunehmen: Ja, Eliteuniversitäten sind tatsächlich das sprichwörtliche Sprungbrett in die Chefetage – allerdings nur für einen speziellen Teil der Absolventen.



Zimmerman untersuchte für seine Studie Daten chilenischer Studenten aus den Jahren 1980 bis 2001. Dabei konzentrierte er sich auf Jura, BWL und Ingenieurswesen, weil die Absolventen dieser Fächer meistens einen gut dotierten Job in der Wirtschaft anstreben. Anschließend analysierte er, welche Absolventen zwischen 2005 und 2013 auf den Chefposten der chilenischen Wirtschaft gelandet waren und wie viel Geld sie verdienten.



Und dabei stellte Zimmerman fest: Die Absolventen teurer Eliteunis verdienten tatsächlich überdurchschnittlich gut. Von 10.220 Führungspersönlichkeiten stammten nahezu 25 Prozent von einer der beiden Eliteuniversitäten des Landes. Ihr Durchschnittsgehalt lag bei 330.000 US-Dollar jährlich. Zum Vergleich: Das Durchschnittsgehalt in Chile lag 2010 bei 12.000 US-Dollar pro Jahr.