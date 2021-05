Das ist mittlerweile sieben Jahre her. Zeit genug, um sich seitens der Schulen damit zu befassen, mehr praxisnahe Orientierung fürs Berufsleben, in dem wir den Großteil unseres Lebens verbringen, in den Stundenplan einzubinden, oder?



Die OECD hat sich 2020 mit der Frage nach der Berufswahl befasst und ist in Deutschland zu folgendem Ergebnis gekommen: Knapp 50 Prozent der 15-Jährigen träumt von Berufen, die es aufgrund der Digitalisierung bald nicht mehr geben könnte. 40 Prozent der deutschen Teenager fokussieren sich auf die Berufe, die seit Jahren (oder sogar Jahrzehnten) zu den beliebtesten gehören. Bei Mädchen sind dies Lehrerin, Ärztin oder Erzieherin. Bei Jungen ist es der Mechaniker, Polizist oder der IT-Fachmann. Bei Letzterem bin ich hellhörig geworden. IT ist mittlerweile ein so breites Feld und ich wage zu bezweifeln, dass Schüler die Bandbreite an Jobmöglichkeiten begreifen können. Ich werfe mal ein paar Begriffe in den Raum: Customer-Experience-Designer, Mobile Developer, (Big) Data Scientist, DevOps Engineer, Fullstack Engineer u.v.m. Fragen Sie mal Ihre Kinder, ob sie damit etwas anfangen können.