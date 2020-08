Digitales Studium So wird das erste Semester weniger einsam

Die meisten dieser Beziehungen entstehen bereits in der Orientierungswoche, so Christian Stegbauer. „Der Zufall ist der häufigste Grund für die Entstehung von Freundschaften an der Hochschule“, sagt der Soziologe, der an der Universität Frankfurt erforscht, wie Netzwerke zwischen Menschen entstehen. Oft ist es so, dass man mit den zukünftig engsten Freunden einfach zufällig am gleichen Tisch gesessen habe, so Stegbauer. Doch der Infektionsschutz schränkt diesen Automatismus derzeit erheblich ein. In ganz Europa haben 85 Prozent aller Hochschulen ihre Lehre auf digitale Formate umgestellt, wie eine Umfrage der International Association of Universities ergab. So können Studierende nicht auf regen Austausch auf Partys, in der Mensa und im Hörsaal hoffen. Wer sich damit nicht zufriedengeben will, muss lernen, anders zu netzwerken.