Eliteinternat in St. Gallen „Wer bei uns mit dem Wohlstand seiner Familien angibt, ist ein Loser“

Mutmaßlich landen viele Ihrer Schüler in einflussreichen Positionen. Wie bereiten Sie ein Kind darauf vor, CEO zu werden?

Keiner unserer Schüler muss CEO werden. Er kann. Das ist mir wichtig. Unserer Eltern bewegen sich in Sphären, wo dieser Druck weg ist. Die Philosophie der Eltern, aber auch bei uns geht in eine andere Richtung: Es ist egal, was der Schüler oder die Schülerin macht, ob sie Ingenieurin oder Designer werden wollen. Der Anspruch ist aber, dass der- oder diejenige versucht, so viel Wert wie möglich in dem Bereich zu generieren, das Beste zu geben, zu Hundertprozent dahinterzustehen.