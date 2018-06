Schon in der Schule werden viele künftige Studenten auf Erfolg getrimmt. „Bereits auf dem Gymnasium haben Mitschüler auf den Lehrer eingeredet, doch die 15 statt der 14 Punkte zu geben, damit das angestrebte Medizin- oder Psychologiestudium nicht in Gefahr gerät“, sagt der BWL-Student aus Münster. „Von klein auf wurde uns eingetrichtert, wie wichtig Noten sind.“ Sie bestimmen, welches Fach junge Leute an welcher Hochschule studieren können und an welcher Stelle sie auf der Liste stehen, wenn es darum geht, eine Uni für das Auslandssemester zu wählen. Auch in Hinblick auf den künftigen Beruf fühlen Studenten sich oft unter Druck. „Wer zu den angeblichen Top-Adressen wie McKinsey und Co möchte, muss schon einen Top-Notendurchschnitt vorweisen können“, sagt der Student.