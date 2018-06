14 Uhr, Klausureinsicht. Eine Studentin knetet sich nervös die Hände, als sie die Tür zur Einsichtnahme öffnet. Aus einem Online-System weiß sie schon, dass sie die Klausur an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der TU Dortmund nicht bestanden hat. Trotzdem möchte sie einen Blick auf ihre Ergebnisse werfen. Kaum hält sie die Klausur in der Hand, wirkt sie erschrocken und enttäuscht zugleich. Zwei Punkte hätten zum Bestehen gefehlt. Aufgabe für Aufgabe spricht sie mit der Prüferin durch, lässt sich die Aufgaben erklären - und sucht nach Korrekturfehlern. „Hätten Sie für diese Antwort nicht noch einen Punkt mehr geben können?“, fragt sie. Die Nervosität ist ihr ins Gesicht geschrieben. Ihr Bemühen zahlt sich aus. Die Prüferin gibt ihr in zwei Aufgaben jeweils einen Punkt mehr und die Prüfung ist bestanden. Aufatmen bei der Studentin.