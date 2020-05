Fachhochschulen „Erfolgreiche Alumni sind gut fürs Image“

Bianca Höger-Klittich ist an der Hochschule Pforzheim für das Alumni- und Eventmanagement an der Fakultät für Wirtschaft und Recht und Business School zuständig.



WirschaftsWoche: Frau Höger-Klittich, Sie betreuen die Alumni der Business School an der Fachhochschule Pforzheim. Warum braucht es so ein Netzwerk, wo Studierende an der FH doch im Ruf stehen, möglichst schnell in den Beruf einsteigen zu wollen – und sich fürs akademische Leben kaum zu interessieren?

Bianca Höger-Klittich: Ein Alumni-Netzwerk sollte ein Geben und Nehmen sein. Es ist Auslegungssache, ob eine Hochschule nur die Ehemaligen ansprechen will oder mit der Alumniarbeit schon am Beginn des Studiums anfängt. Wir versuchen, die Studierenden schon während ihrer Zeit an der Hochschule ins Netzwerk zu holen, damit wir den Kontakt gar nicht erst verlieren.