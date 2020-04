Fachhochschulen Unterschätzte Kaderschmieden

Der Elektroingenieur Gerold Bausch aus Leipzig hat einen für FH-Absolventen nicht ganz typischen Weg eingeschlagen. Statt in die Industrie zog es den heute 40-Jährigen nach Bachelor und Master an der HTWK Leipzig und in Schottland zur Partneruniversität nach Rostock, wo er in seinem Fach promovierte. Zwischendurch gründete er mit einem Freund ein Startup und arbeitete mehrere Jahre am Forschungs- und Transferzentrum FTZ in Leipzig. Sein Startup Triforx soll eine Schnittstelle zwischen Forschung und Unternehmen sein. Das Projekt ruht inzwischen aber, denn Bausch ist als Professor an seine ehemalige Hochschule zurückgekehrt. Er hat die Freude an der Lehre bei sich entdeckt. Die Berufung war ohne Habilitationsschrift möglich, denn für einen Lehrstuhl ist dies nicht wie an vielen Universitäten Bedingung. Stattdessen müssen FH-Professoren an den meisten Fachhochschulen rund fünf Jahre Berufserfahrung vorweisen, um als qualifiziert zu gelten.