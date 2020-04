Fachhochschulen Unterschätzte Kaderschmieden

Das heißt auch: kein Heer von Mitarbeitern, deren Dasein von Drittmitteln und immer neuen befristeten Verträgen abhängt. Die Uni wird hier für einen Teil der Studierenden zum Arbeitgeber und Karriereziel, nicht zur temporären Station auf dem Weg in die Unternehmenskarriere.



Nicht so an der Fachhochschule. Das Ziel sei die Befähigung, einen Beruf auszuüben, sagt Hanno Weber, Prorektor für Studium und Lehre an der Hochschule Pforzheim. Man könnte sagen: An der HAW lernen Studierende so viel Theorie wie nötig und so viel praktische Anwendung wie möglich, häufig mit festen Kooperationen mit regionalen Unternehmen. Semesterlange Seminare in die Tiefen der Mathematik ungeachtet der genauen Fachrichtung kommen nicht vor – wer für seinen Beruf Mathe braucht, lernt an der HAW alle dafür nötige Mathematik und die wichtigsten Grundlagen, weiß dabei aber stets, was die Formeln mit seinem konkreten Berufsfeld zu tun haben und warum sie zu lernen sind.