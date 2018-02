Wie Unternehmen am Campus um Nachwuchs werben

Die bei Unternehmen beliebtesten Wirtschaftsingenieure und Elektrotechniker kommen von der RWTH Aachen. Das hat das Uni-Ranking der WirtschaftsWoche ergeben. Wer diese Fächer dort studiert hat, dem stehen auf dem Arbeitsmarkt alle Türen offen. Doch wer als Arbeitgeber an der RWTH präsent sein möchte, muss erst einmal an den Professoren und dem “Career Center” vorbei. Bei ihnen kommen die Werbeanfragen der Unternehmen nämlich an. “Einige Professoren könnten ganze Vorlesungen mit Werbung füllen”, sagt Aloys Krieg, Prorektor für Lehre. Genau das möchte er verhindern. Professoren müssten auch mal zu Torwächtern werden, die die Studenten davor beschützen, von ihrem Studium zu sehr abgelenkt zu werden. “Forschung und Lehre first”, bestätigt auch Anja Robert vom "Career Center". Wer an der RWTH werben will, sollte genau da anknüpfen. “Wir sind an langfristigen Kooperationen interessiert”, sagt Robert. “Unternehmen können Workshops anbieten oder sich in Recruiting-Veranstaltungen vorstellen”, erläutert sie. Wichtig sei, dass beide Seiten von der Kooperation profitieren und nicht einzig und allein der Posteingang der Personaler.