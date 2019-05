FH-Präsident Leitner: „München ist für Studierende die wohl teuerste Stadt“

In München sind neben Ihrer Fachhochschule noch die Technische Universität (TU) und die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) angesiedelt. Auch diese Institutionen bringen laut Uni-Ranking begehrte Absolventen hervor. Offenbar macht München als Hochschulstandort vieles richtig. Was könnte das sein?

München ist eine besondere, eine elitäre Stadt. Ein idealer Ort für technische und gesellschaftliche Innovationen. Bei allen Problemen, die es auch in München gibt, ist es ein großer Vorteil hier angesiedelt zu sein. Das hat wenig mit Politik zu tun, sondern mehr mit der Eigendynamik der Stadt, die boomt und wächst und immer attraktiver wird.



Das müsste Ihren Job doch zumindest bei der Personalsuche etwas erleichtern. Man kann Professoren wahrscheinlich eher von München als von Ilmenau überzeugen.

Man kann das ja an den aktuellen Quality of Living Rankings von Mercer ablesen: Hinter Wien und Zürich liegt München weltweit auf dem dritten Platz der Städte mit der höchsten Lebensqualität. Mit Sicherheit ist das ein Standortvorteil in Sachen Personalrekrutierung. Wir erleben viele Leute von Unis aus anderen Städten, die sich für unsere Hochschule bewerben. München ist für Professoren vielleicht nicht interessanter als Berlin, aber interessanter als mittelgroße Städte. Ich habe in der Vergangenheit ja auch nicht nur in München gearbeitet, sondern auch in Ulm und Hannover. Und ich muss sagen: Ich bin immer gerne nach München zurückgekommen.