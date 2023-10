Frühstudium Studieren neben dem Abitur: So können Schüler ins Uni-Leben schnuppern

Beim Juniorstudium in Rostock stehen auch zwei Präsenzveranstaltungen auf dem Programm. Die Schüler können so vor Ort Hörsaal oder Labor in Augenschein nehmen, den Campus erkunden und nicht zuletzt ihre Kommilitonen persönlich kennenlernen. Diese Besuche sind fester Bestandteil des Frühstudiums in Rostock. Teilnehmer, die nicht anreisen können, dürfen sich von ihrem Tutor eine Ersatzaufgabe geben lassen.