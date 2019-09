Für wen sich was lohnt Krankenversicherung im Studium: GKV oder doch lieber PKV?

Anders als in der GKV können Studierende je nach Versicherung auch über das 30. Lebensjahr und das 14. Fachsemester hinaus in dem Studententarif der PKV bleiben. In diesem Fall kann sich die private Krankenversicherung also besonders lohnen. Teilweise sind die Verträge gegenüber der GKV dann nur halb so teuer. Für BAföG-Geförderte doppelt günstig, denn sie erhalten in allen Altersklassen auch bei der PKV den jeweiligen monatlichen Versicherungszuschlag. Wie bei der studentischen GKV muss auch hier ein Versicherungsnachweis dem BAföG-Antrag beigelegt werden.