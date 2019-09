Für wen sich was lohnt Krankenversicherung im Studium: GKV oder doch lieber PKV?

Wenn man sich als Studierender für die PKV entscheidet, ist eine sorgfältige Vorbereitung ratsam.



Die Daten, die bei der PKV vor Vertragsabschluss gefordert werden, sollten akribisch gesammelt werden, sagt Versicherungsberater Harstorff: „Wer kann sich schon so genau erinnern, wann und wie oft er einen Schnupfen oder Ähnliches hatte?“, sagt Harstorff. Die Versicherer forderten eine genaue Krankheitshistorie vor Vertragsabschluss in Form von detaillierten Fragen an den Studenten.



„In jedem Falle beim Hausarzt und gegebenenfalls bei den aufgesuchten Fachärzten alle gesammelten Daten über den abgefragten Zeitraum geben lassen“, rät der Experte. Relevant sind in der Regel die letzten drei Jahre vor Vertragsschluss ambulant und die letzten fünf Jahre stationär. So könne die Wahrscheinlichkeit verringert werden, dass Leistungsansprüche von den Versicherern zurückgefordert werden, weil der Versicherte bei Vertragsabschluss etwa eine Vorerkrankung nicht angegeben hat.



Zu beachten ist bei einer PKV außerdem, dass Leistungen wie verschreibungspflichtige Medikamente meist erstmal selbst bezahlt werden müssen, bevor sie dann in einem nächsten Schritt von dem Privatversicherer zurückerstattet werden. Dementsprechend muss der Studierende für diese Übergangszeit die notwendige Liquidität haben. Die Kosten für medizinische Maßnahmen wie Krankenhausaufenthalte oder eine Untersuchung beim Hausarzt werden dagegen in der Regel fristgerecht von der Privatversicherung erstattet. Also muss der Versicherte in diesem Fall nicht in Vorkasse treten.