Gründer „Und wer schreibt Ihnen den Business-Plan?“

Uwe Horstmann, Partner beim Berliner Wagniskapitalgeber Project A, sieht in der Vorbildung der Dermanostic-Gründer sowohl einen Vor- als auch einen Nachteil: Natürlich investierten Risikokapitalgeber nicht nur in eine gute Geschäftsidee, sagt er, sondern vor allem ins Team. Dabei gehe es aber in erster Linie nicht darum, ob der Gründer oder die Gründerin BWL studiert habe, auch wenn das meist ein fundiertes Wissen um den organisatorischen Aufbau einer Firma oder bestimmte Marktmechanismen mit sich bringe. Aber: „Geisteswissenschaftler haben oftmals eine erfrischende Perspektive auf eine Idee oder ein Produkt. Und Mediziner wissen am besten, was die Bedürfnisse und notwendigen Lösungen im Gesundheitswesen sind.“