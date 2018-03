Deutschland ist Preis-Leistungs-Sieger für Studenten aus dem Ausland

Aus diesen Gründen wurde Deutschland jetzt als Nummer-Eins-Ziel für ausländische Studenten ausgezeichnet. Das Study.EU Länderranking 2018, das der WirtschaftsWoche exklusiv vorliegt, bewertet für alle Länder Europas die Kategorien Lehre, Lebenshaltungskosten inklusive Studiengebühren sowie Leben und Karriere. Deutschland hat es zwar in keiner der Kategorien auf den ersten Platz geschafft, jedoch in allen Kategorien mindestens in die Top-Ten. An einer Stelle hakt es nach Einschätzung der Studienautoren jedoch: Im Bereich Leben und Karriere hinkt der Preis-Leistungssieger hinter Ländern wie Großbritannien, Schweden und Island hinterher.