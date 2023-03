Hochschulen Miete für WG-Zimmer für Studierende wird immer teurer

29. März 2023 | Quelle: dpa

Der Untersuchung zufolge braucht es in immer mehr Städten mittlerweile das volle Gehalt eines Minijobs um die Wohnkosten zu tragen. Bild: Bild: dpa

Die Wohnkosten für Studierende in deutschen Hochschulstädten sind stark gestiegen. Das zeigt eine neue Auswertung. Vor allem in zwei Städten müssen Studierende tief in die Tasche greifen.