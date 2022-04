Hochschulranking 2022 Das sind die besten Unis für Elektrotechniker

28,5 Prozent der Personaler gaben in der Befragung an, ihre Absolventinnen und Absolventen am liebsten an der RTWH Aachen zu rekrutieren. Auf dem zweiten Platz folgt die Technische Universität Berlin (27,1 Prozent) und dahinter die Technische Universität München (26,9 Prozent). Die RWTH Aachen konnte in diesem Jahr die TU München (TUM) vom Spitzenplatz verdrängen. 2021 führte die TUM die Bestenliste noch mit 27,5 Prozent an.



Bei den Fachhochschulen kann die FH Aachen sogar einen noch größeren Vorsprung verzeichnen als die RWTH bei den Universitäten: 17,8 Prozent der Personaler rekrutieren am liebsten an der Aachener Fachhochschule. Dahinter folgen die Berliner Hochschule für Technik (13,2 Prozent) und die Hochschule für Technik und Wirtschaft, ebenfalls aus der Bundeshauptstadt (13,0 Prozent).