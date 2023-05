Hochschulranking 2023 Das sind die besten Hochschulen für Maschinenbauer

Bei den Universitäten sind es die Häuser aus München, Aachen, Karlsruhe und Berlin, die seit Jahren die ersten vier Plätze unter sich ausmachen. Die TU Berlin, die sich seit 2020 vom vierten auf den zweiten Platz verbessert hat, ist dabei die Gewinnerin, Karlsruhe (Platz 4) und Aachen (Platz 3) schwächeln ein wenig.



Etwas deutlicher fallen die Verschiebungen auf den folgenden Plätzen aus. So hat bei den Universitäten die TU Kaiserslautern sukzessive an Boden verloren, statt dem siebten Platz wie im Jahr 2020 steht ihr in diesem Jahr nur noch der zehnte Platz zu. Die umgekehrte Entwicklung ist bei der TU Dortmund zu beobachten. 2020 noch auf dem zehnten Rang platziert, liegt sie diesmal auf dem siebten Platz.