Hochschulranking 2023 Das sind die besten Unis für BWL

BWL gilt noch immer als Fundament für die Managementlaufbahn, vielerorts firmieren die BWL-Fakultäten an den Hochschulen inzwischen als Business Schools. Die Lehre, die in ihrem allgemeinen Teil zumeist aus Vorlesungen wie Buchhaltung, Marketing, Finanzierung, Wirtschaftsethik sowie Mikro- und Makroökonomie besteht, erweitern viele Unis gerade um grüne Inhalte wie Energiewirtschaft und Umweltrecht. In Mannheim können Studenten einen Master in Sustainability and Impact Management machen. In Kassel nennen sie es Nachhaltiges Wirtschaften, in Köln Nachhaltigkeitsmanagement.