Hochschulranking 2023 Das sind die besten Unis für Informatikstudenten

Auch bei den Personalern deutscher Unternehmen steht die Stadt hoch im Kurs, wenn sie Informatikabsolventen suchen. Gleich drei Berliner Universitäten sehen Personaler hierzulande für Informatik unter den zehn besten Fakultäten: Die Technische Universität in Berlin steht auf Platz eins, die Humboldt-Universität auf Platz vier und die Freie Universität auf Rang fünf. So lautet ein Ergebnis des diesjährigen großen Hochschulrankings, das die Employer-Branding-Beratung Universum für die WirtschaftsWoche erstellt und für das die Beratungsfirma zwischen Februar und März 2023 mehr als 500 Personalverantwortliche von Unternehmen mit zehn bis mehr als 1000 Beschäftigten befragt hat. Um herauszufinden, an welchen Universitäten und Fachhochschulen (FH) sie ihre Mitarbeiter am liebsten rekrutieren – und worauf sie dabei achten.



