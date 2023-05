Hochschulranking 2023: Das sind die besten Unis für Wirtschafts-Ingenieure

Die Universität landet im Fach Wirtschaftsingenieurwesen auf dem ersten Platz des aktuellen Hochschulrankings der WirtschaftsWoche. Für dieses Ranking hat die Employer-Branding-Beratung Universum zwischen Februar und März 2023 mehr als 500 Personalverantwortliche von Unternehmen mit zehn bis mehr als 1000 Beschäftigten befragt, um herauszufinden, an welchen Universitäten und Fachhochschulen (FH) sie ihre Mitarbeiter am liebsten rekrutieren – und worauf sie dabei achten. Die RWTH Aachen verteidigt ihren Spitzenplatz aus dem vergangenen Jahr. Auch auf den folgenden Plätzen hat sich wenig getan: Die TU Berlin landet auf dem zweiten, das KIT in Karlsruhe auf dem dritten Platz.