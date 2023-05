Hochschulranking 2023 Von diesen Hochschulen rekrutieren Personaler am liebsten Elektroingenieure

27,4 Prozent der Personaler gaben in der Befragung an, ihre Absolventinnen und Absolventen am liebsten an der TU München zu rekrutieren. Auf dem zweiten Platz folgt die TU Berlin (26,8 Prozent) und dahinter die RWTH Aachen (25 Prozent), die im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 Prozentpunkte verliert und den Spitzenplatz abgibt.



Lesen Sie auch: Die besten deutschen Unis und Fachhochschulen für Ihre Karriere



Bei den FHs ist der Abstand größer, wenn auch etwas kleiner als noch 2022: 16,5 Prozent der Personaler schwören auf Abgänger der FH Aachen. Dahinter folgen die Berliner Hochschule für Technik (14,3 Prozent) und die TH Köln (12,8 Prozent). Die größte Fachhochschule Deutschlands verbessert sich damit in der Elektrotechnik um zwei Ränge und 1,2 Prozentpunkte.